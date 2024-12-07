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20:06, 7 декабря 2024Моя страна

В российском городе разыграли ужин с мэром и завтрак с банкиром

В Екатеринбурге разыграли ужин с мэром и завтрак с банкиром
Екатерина Ештокина

Фото: vchal / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге прошел ежегодный благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея», на котором разыграли ужин с мэром и завтрак с банкиром. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, упомянутые лоты на аукционе в Екатеринбурге выставили впервые. По словам политтехнолога Анатолия Гагарина, розыгрыш ужина с мэром стал хорошим пиар-ходом благотворительного вечера. «Нужно сказать, что для аукционов "ужин со знаменитостью" — устойчивая практика. Но вместо госслужащих чаще всего ужинают звезды кино, эстрады, литературы, блогеры. Нужно отдать должное этому решению главы города», — высказался он.

Отмечается, что два местных предпринимателя заплатили за данное предложение десять миллионов рублей.

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Помимо этого, экскурсию по штаб-квартире в Москве и завтрак в своей компании решил выставить руководитель одного из крупнейших банков страны. «Эту возможность купили вскладчину три компаньона, суммарно выложив 55 миллионов рублей», — говорится в материале.

Среди участников вечера также были российские звезды. Актер Константин Хабенский представил набор вещей из фильма «Географ глобус пропил»: диплом выпускника Уральского госуниверситета, трудовую книжку учителя Виктора Служкина, его флягу и тот самый глобус с автографом актера. Актриса Юлия Пересильд подготовила еще один кинолот — олимпийку, к которой пришит шеврон, побывавший на космической станции во время съемок фильма «Вызов».

В ноябре российский чиновник провел аукцион с нарушениями и нанес миллионный ущерб бюджету.

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