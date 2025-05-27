Российский пенсионер начал давать молодежи советы по стилю и прославился в сети

Пенсионер Виктор начал давать молодежи советы по стилю и прославился в сети

Российский пенсионер Виктор (фамилия не раскрывается) из Ханты-Мансийска начал давать молодежи советы по стилю и прославился в сети. Соответствующие модные рекомендации и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 86,2 тысячи подписчиков.

Мужчина называет себя стильным дедом и записывает ролики, в которых демонстрирует свои образы. Так, в одном размещенном видео Виктор показал сочетания с классической белой футболкой, черными брюками и бомбером. Также он позировал в белых штанах из денима, майке, джинсовой куртке и черном докере.

По словам пенсионера, его стиль — это манифест и способ заявить о себе миру. «Сегодня мне кайфово одеться в аккуратный casual, а завтра у меня настроение показать молодежи, как правильно носить их же одежду. Я не понимаю людей в любом возрасте, которые забивают на свой внешний вид. А ведь именно стиль и уход за собой во многом определяют наше отношение к жизни», — объяснил он.

На сегодняшний день последнее видео Виктора набрало 552 тысячи лайков и 6,7 тысячи комментариев. «Дед маминой подруги», «Когда хотел одеться для начала видео стремно, но сделал это все равно стильно», «Что за тигр этот дед!», «Мне 30 и я выгляжу хуже», «Одежда и стиль — это круто, но вы посмотрите на его физическую форму!», «Это же не нейросеть? Это же реальный дед? Я скрестила пальцы, пожалуйста, не разбивайте мне сердце», — высказывались пользователи сети.

В мае прошлого года пенсионерки проехали по Патриаршим прудам на Porsche и прославились в сети.