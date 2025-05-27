Над регионом России сбили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: В небе над Воронежской областью уничтожены несколько БПЛА

В ночь на 27 мая Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В пригороде Воронежа и в одном из южных районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. Опасность атаки сохраняется», — сообщил он, не назвав точное количество дронов.

Глава области подчеркнул, что, по предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет.

До этого средства ПВО отразили удары по пяти российским регионам. По шесть дронов было уничтожено в Орловской и Тульской областях, пять — в Московском регионе, три — в Калужской и один — в Курской области.