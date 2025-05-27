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20:50, 27 мая 2025Путешествия

Самолет едва не коснулся крылом земли во время посадки и попал на видео

Самолет Lufthansa едва не коснулся крылом земли из-за ветра в Дублине
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Самолет едва не коснулся крылом земли во время приземления в аэропорту Дублина и попал на видео. Кадры с места событий появились в трансляции DubJet Aviation на YouTube.

На кадрах видно, как Airbus A320neo авиакомпании Lufthansa опустился на взлетно-посадочную полосу и опасно накренился на одно крыло из-за сильного ветра. Затем самолет разогнался и вновь поднялся в воздух.

Telegram-канал AviaNews уточняет, что посадка проходила 26 мая в аэропорту Дублина. Борт прибыл из Мюнхена и оказался в сложных метеоусловиях — порывы ветра в столице Ирландии достигали более 10 метров в секунду.

После неудачной стыковки с ВПП экипаж авиалайнера решил уйти на второй круг. Через 15 минут аэробус приземлился успешно. На борту лайнера могло находиться до 236 пассажиров.

Ранее двигатель самолета авиакомпании United Airlines вспыхнул и задымился при попытке взлета в Китае. Лайнер должен был отправиться из Пекина в Сан-Франциско, США.

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