Двигатель пассажирского самолета вспыхнул и задымился при попытке взлета

Двигатель самолета United Airlines вспыхнул при попытке взлета в Пекине

Двигатель самолета авиакомпании United Airlines вспыхнул и задымился при попытке взлета в Китае. Об этом пишет Dimsum Daily.

Уточняется, что инцидент произошел 26 мая с лайнером, который собирался лететь из Пекина в Сан-Франциско. Из-за технической неисправности пилотам Boeing 777-222 (ER) пришлось прервать взлет.

Пассажиры рассказали, что во время разгона самолета по взлетно-посадочной полосе они заметили вспышку под правым крылом. Пожарные аэропорта оперативно отреагировали на произошедшее и распылили огнестойкую жидкость. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Ранее двигатель летевшего в Индию из Европы самолета авиакомпании KLM загорелся в воздухе. Когда пассажиры лайнера увидели пламя, они устроили панику.