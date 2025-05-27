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17:01, 27 мая 2025Путешествия

Двигатель пассажирского самолета вспыхнул и задымился при попытке взлета

Двигатель самолета United Airlines вспыхнул при попытке взлета в Пекине
Алина Черненко

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Двигатель самолета авиакомпании United Airlines вспыхнул и задымился при попытке взлета в Китае. Об этом пишет Dimsum Daily.

Уточняется, что инцидент произошел 26 мая с лайнером, который собирался лететь из Пекина в Сан-Франциско. Из-за технической неисправности пилотам Boeing 777-222 (ER) пришлось прервать взлет.

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Пассажиры рассказали, что во время разгона самолета по взлетно-посадочной полосе они заметили вспышку под правым крылом. Пожарные аэропорта оперативно отреагировали на произошедшее и распылили огнестойкую жидкость. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Ранее двигатель летевшего в Индию из Европы самолета авиакомпании KLM загорелся в воздухе. Когда пассажиры лайнера увидели пламя, они устроили панику.

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