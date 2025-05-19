Пассажиры летевшего в Индию самолета устроили панику из-за пожара в двигателе

Aviation A2Z: Двигатель летевшего в Мумбаи самолета KLM загорелся в воздухе

Двигатель самолета авиакомпании KLM, летевшего из Амстердама, Нидерланды, в Мумбаи, Индия, загорелся в воздухе. Об этом пишет портал Aviation A2Z.

Уточняется, что инцидент произошел 17 мая вскоре после вылета воздушного судна из аэропорта Схипхол. Когда пассажиры лайнера увидели пламя в левом двигателе, они устроили панику, говорится в источнике.

Пилотам пришлось прервать полет и экстренно вернуться в воздушную гавань столицы Нидерландов. По предварительной оценке экспертов, пожар мог произойти из-за возможной остановки компрессора или столкновения с птицами. Официальная причина произошедшего пока не названа, идет расследование.

В конце апреля пилоты самолета Hawaiian Airlines более чем с сотней пассажиров на борту объявили чрезвычайную ситуацию. Застрявший в кресле мобильный телефон одного из путешественников внезапно загорелся на высоте около 12 тысяч метров.