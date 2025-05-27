Северная Корея обвинила США в создании угрозы космической ядерной войны

Северная Корея резко раскритиковала план президента США Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом сообщает Bloomberg.
«Программа представляет собой сценарий ядерной войны в космосе, поддерживающий стратегию США по однополярному господству», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи со ссылкой на меморандум института при Министерстве иностранных дел КНДР.
В меморандуме «Золотой купол» описывается как «вершина самодовольства, высокомерия, своевольной и произвольной практики» США. В нем также уточняется, что Вашингтон «настойчиво стремится милитаризировать космическое пространство, утверждая, что тот, кто доминирует в космосе, может одержать победу в будущей войне».
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил угрозу от американского «Золотого купола». По его словам, планы США по созданию противоракетной обороны не являются поводом для паники.