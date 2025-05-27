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09:00, 27 мая 2025Мир

Северная Корея обвинила США в создании угрозы космической ядерной войны

Bloomberg: КНДР назвала «Золотой купол» США угрозой космической ядерной войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Северная Корея резко раскритиковала план президента США Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом сообщает Bloomberg.

«Программа представляет собой сценарий ядерной войны в космосе, поддерживающий стратегию США по однополярному господству», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи со ссылкой на меморандум института при Министерстве иностранных дел КНДР.

В меморандуме «Золотой купол» описывается как «вершина самодовольства, высокомерия, своевольной и произвольной практики» США. В нем также уточняется, что Вашингтон «настойчиво стремится милитаризировать космическое пространство, утверждая, что тот, кто доминирует в космосе, может одержать победу в будущей войне».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил угрозу от американского «Золотого купола». По его словам, планы США по созданию противоракетной обороны не являются поводом для паники.

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