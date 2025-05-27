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09:08, 27 мая 2025Экономика

Москвичей предупредили о нашествии гигантских слизней

Биолог Марьинский: Испанские слизни ожидаются в Москве во второй половине июня
Виктория Клабукова

Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»

Москву ожидает нашествие испанских слизней. Об этом агентству РИА Новости заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

В частности, речь идет о виде Arion vulgaris, представители которого могут достигать в длину 15 сантиметров. По прогнозам ученого, если погода в столице выдастся теплой и влажной, брюхоногие захватят город во второй половине июня. Если температура будет чуть ниже, гигантские слизни расплодятся к середине июля.

Насколько много слизней смогли пережить заморозки, точно определить Марьинский пока не может. Первые яйца этих брюхоногих вылупляются осенью, после чего закапываются на зимовку. Однако в этом году зима в европейской части России выдалась малоснежной.

Испанские слизни — бич сельского хозяйства и простых дачников, однако эти животные несут опасность и в черте города. Эти брюхоногие нередко разносят глистов и могут заразить ими собак. Попав в желудок, слизень может вызвать у домашнего питомца рвоту и диарею, а при обычном контакте — аллергию.

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