Собиравшего данные о местах дислокации Российской армии мужчину осудили за госизмену

В ЛНР суд приговорил мужчину к 17 годам за сбор данных о местах дислокации ВС РФ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 17 годам колонии строгого режима 21-летнего гражданина России за сбор данных о местах дислокации Российской армии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Его также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

По версии следствия, в августе 2023 года осужденный добровольно собирал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил (ВС) России, участвующих в проведении специальной военной операции. Данные он передавал украинским спецслужбам через мессенджер.

Ранее в Ростовской области суд приговорил мужчину к 14 годам за работу на спецслужбы Украины.