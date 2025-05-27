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15:07, 27 мая 2025Силовые структуры

Собиравшего данные о местах дислокации Российской армии мужчину осудили за госизмену

В ЛНР суд приговорил мужчину к 17 годам за сбор данных о местах дислокации ВС РФ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 17 годам колонии строгого режима 21-летнего гражданина России за сбор данных о местах дислокации Российской армии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Его также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

По версии следствия, в августе 2023 года осужденный добровольно собирал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил (ВС) России, участвующих в проведении специальной военной операции. Данные он передавал украинским спецслужбам через мессенджер.

Ранее в Ростовской области суд приговорил мужчину к 14 годам за работу на спецслужбы Украины.

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