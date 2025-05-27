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23:37, 27 мая 2025Экономика

Сотни домов в Австралии оказались полностью разрушены наводнением

Почти 800 домов в Австралии оказались полностью разрушены наводнением
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Hollie Adams / File Photo / Reuters

В австралийском штате Новый Южный Уэльс почти 800 домов оказались полностью разрушены наводнением. Об этом сообщила газета The Guardian.

По словам представителя местной аварийно-спасательной службы Мэтта Хипа, после проведения более чем пяти тысяч оценок ущерба, в результате стихийного бедствия 794 дома признали непригодными для проживания. Кроме того, наводнение лишило жизни пятерых человек, а более 10 тысяч местных жителей остались без электричества.

Четыре дня назад стало известно о мощном землетрясении в Индонезии, его магнитуда составила 6,3. Представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдула Мухари заявил, что произошедшее вызвало панику у жителей, многие из которых выбежали из своих домов. Подземными толчками были повреждены десятки домов в городе Бенкулу с населением почти 400 тысяч человек.

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