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03:31, 27 мая 2025Из жизни

Сотрудник университета пять лет крал из морга человеческие останки и продавал их

Сотрудник Гарварда пять лет продавал человеческие останки и попался
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: gilles corona / Getty Images

Бывший сотрудник Гарвардского университета, США, признался, что вместе с женой крал человеческие останки и продавал их. Об этом пишет People.

57-летний Седрик Лодж работал менеджером морга Гарвардской медицинской школы. Следствию удалось установить, что в течение пяти лет он крал останки людей, которые завещали свои тела науке. У него покупали головы, мозги, кожу и кости.

В этом Седрику помогала его жена Дениз. Один клиент отдал ей 37 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей) за три года, отправляя переводы с сообщениями head number 7 и braiiiiiiins (в переводе с англ. — «голова номер 7» и «мозгииииии»). Одна женщина встречалась с Седриком в морге, забирая у него два лица. Она же покупала у него кожу.

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В ходе расследования выяснилось, что Седрик забирал части тех тел, что уже были использованы в исследовательских и учебных целях, но еще не были утилизированы. «Когда я впервые услышал об этом, меня стошнило. Просто отвратительно, что люди могут так поступать. Это безумие, испорченное, невообразимое», — заявила дочь одного из мужчин, чьи части тела были проданы. Супруги Лоджи ожидают приговора.

Ранее сообщалось, что в штате Виктория, Австралия, сотрудница приюта для животных признала себя виновной в том, что хотела продать человеческие пальцы ног на черном рынке. Ее уволили.

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