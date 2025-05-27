Сотрудница полиции отправила коллеге фотографию топлес и потеряла работу

В Нью-Йорке, США, сотрудница полиции Алиса Байрактаревич потеряла работу, после того как ее фотографию топлес слили в интернет. Об этом пишет New York Post.

В 2024 году Байрактаревич подала в суд на полицию Нью-Йорка, обвинив коллегу в распространении ее интимной фотографии. Она заявила, что несколько месяцев встречалась с офицером полиции Марком Риверой, которому и отправила фото топлес. Он, по словам женщины, и разослал ее интимный снимок другим коллегам. Байрактаревич подчеркнула, что из-за этого ее карьера пошла под откос. Она также добавила, что в 2022 году подверглась харассменту на работе.

Суд еще не закрыл это дело, однако Байрактаревич уже уволили. «Нет никаких сомнений в том, что внутренние жалобы нашей клиентки на сексуальные домогательства, незаконное распространение ее обнаженной фотографии и ее иск против полиции Нью-Йорка были истинными мотивирующими факторами для ее увольнения», — заявил адвокат Байрактаревич Джон Скола. Официальные причины увольнения сотрудницы не разглашаются.

Известно, что в мае 2023 года женщину отстраняли от службы за вмешательство в расследование на месяц. Тогда она пыталась помешать коллегам обыскать машину ее тогдашнего бойфренда-наркоторговца Кельвина Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что детектив полиции Нью-Йорка из отдела по расследованию изнасилований тайно снялась в клипе с сексуальным содержанием. В музыкальном видео она предстает в образе стриптизерши, которая сначала исполняет танец на шесте, в потом занимается сексом с рэпером.

