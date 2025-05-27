Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:02, 27 мая 2025Из жизни

Сотрудница полиции отправила коллеге фотографию топлес и потеряла работу

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @alisa__619

В Нью-Йорке, США, сотрудница полиции Алиса Байрактаревич потеряла работу, после того как ее фотографию топлес слили в интернет. Об этом пишет New York Post.

В 2024 году Байрактаревич подала в суд на полицию Нью-Йорка, обвинив коллегу в распространении ее интимной фотографии. Она заявила, что несколько месяцев встречалась с офицером полиции Марком Риверой, которому и отправила фото топлес. Он, по словам женщины, и разослал ее интимный снимок другим коллегам. Байрактаревич подчеркнула, что из-за этого ее карьера пошла под откос. Она также добавила, что в 2022 году подверглась харассменту на работе.

Суд еще не закрыл это дело, однако Байрактаревич уже уволили. «Нет никаких сомнений в том, что внутренние жалобы нашей клиентки на сексуальные домогательства, незаконное распространение ее обнаженной фотографии и ее иск против полиции Нью-Йорка были истинными мотивирующими факторами для ее увольнения», — заявил адвокат Байрактаревич Джон Скола. Официальные причины увольнения сотрудницы не разглашаются.

Материалы по теме:
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020
«Мне очень нужны были деньги» Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
«Мне очень нужны были деньги»Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
3 ноября 2019

Известно, что в мае 2023 года женщину отстраняли от службы за вмешательство в расследование на месяц. Тогда она пыталась помешать коллегам обыскать машину ее тогдашнего бойфренда-наркоторговца Кельвина Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что детектив полиции Нью-Йорка из отдела по расследованию изнасилований тайно снялась в клипе с сексуальным содержанием. В музыкальном видео она предстает в образе стриптизерши, которая сначала исполняет танец на шесте, в потом занимается сексом с рэпером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн рассказал о гибели пенсионера после издевательств от солдат ВСУ

    В Госдуме напомнили Мерцу о скорости «Искандера»

    Обновление Android сломало дисплей смартфонов Samsung

    Сотрудница полиции отправила коллеге фотографию топлес и потеряла работу

    Состоящие в отношениях больше 20 лет пары назвали секрет долгой сексуальной жизни

    В аэропорту российского города ввели план «Ковер»

    Над двумя российскими городами прогремели взрывы

    В МИД отреагировали на противоречивые заявления Германии о дальнобойном оружии

    В Москве начнут штрафовать таксистов за незнание столицы

    В США указали на одержимость Трампа внешностью других мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости