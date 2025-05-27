Страны-члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса

Страны ЕС обсудят лишение Венгрии права голоса, однако согласия нет

Страны — члены Европейского Союза (ЕС) рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса из-за ее проблем с верховенством права. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Совета ЕС.

Во вторник, 27 мая, министры по европейским делам проведут восьмое слушание по вопросу о возможном лишении страны права голоса согласно статье семь Договора о ЕС из-за «претензий к состоянию демократии и верховенства права».

Однако, по данным европейских источников, среди членов объединения нет единогласия на этот счет, в связи с чем решение, вероятно, принято не будет.

Ранее стало известно, что еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархели мешает одобрению плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от импорта российского газа в ЕС. Действия чиновника восприняли как политически мотивированные.