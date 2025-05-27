Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:06, 27 мая 2025Мир

Страны-члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса

Страны ЕС обсудят лишение Венгрии права голоса, однако согласия нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Страны — члены Европейского Союза (ЕС) рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса из-за ее проблем с верховенством права. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Совета ЕС.

Во вторник, 27 мая, министры по европейским делам проведут восьмое слушание по вопросу о возможном лишении страны права голоса согласно статье семь Договора о ЕС из-за «претензий к состоянию демократии и верховенства права».

Однако, по данным европейских источников, среди членов объединения нет единогласия на этот счет, в связи с чем решение, вероятно, принято не будет.

Ранее стало известно, что еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархели мешает одобрению плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от импорта российского газа в ЕС. Действия чиновника восприняли как политически мотивированные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн рассказал о гибели пенсионера после издевательств от солдат ВСУ

    В МИД отреагировали на противоречивые заявления Германии о дальнобойном оружии

    В Москве начнут штрафовать таксистов за незнание столицы

    В США указали на одержимость Трампа внешностью других мужчин

    После наезда машины на толпу фанатов «Ливерпуля» госпитализировали 27 человек

    На Украине нашли способ урегулировать конфликт за 24 часа

    Военблогер объяснил снятие ограничений на удары вглубь России

    Страны-члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса

    54-летняя телеведущая похвасталась фигурой в полупрозрачном наряде

    В России расширили программу льготного автокредитования на одну категорию граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости