Три человека внезапно провалились сквозь землю в российском городе

В Сарапуле три человека провалились под землю во время прогулки по набережной

В удмуртском городе Сарапуле три человека внезапно провалились под землю во время прогулки по набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Две женщины и один мужчина за доли секунды провалились под тротуарную плитку — под ногами у них образовалась дыра. Прохожие упали в яму. Спустя время пострадавшим помогли выбраться — серьезных травм они не получили, но им потребовалась медицинская помощь.

В феврале под землю провалился житель Нижнего Новгороде. Инцидент произошел на Керченской улице. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно заметить, как пешеход решил срезать путь и в один момент провалился в глубокую яму.

Позже выяснилось, что ее глубина составляет десять метров. Мужчина не смог выбраться оттуда самостоятельно, достать его удалось лишь спасателям. Пострадавший отделался ушибами.