В Германии скрыли имена 76 нарушителей антидопинговых правил

Национальное антидопинговое агентство Германии скрыло имена 76 нарушителей

Национальное антидопинговое агентство Германии скрыло имена 76 нарушителей правил. Об этом сообщает Sportschau со ссылкой на журналиста Хайо Зеппельта и других авторов телеканала ARD.

По информации источника, среди скрытых имен есть представители популярных видов спорта, в частности, легкой атлетики и плавания. Отмечается, что речь идет не менее чем о 18 олимпийских дисциплинах.

Немецкое ведомство признало, что имена спортсменов не были разглашены. При этом Кодекс WADA требует публикации информации о юридически оформленных случаях нарушений антидопинговых правил, в том числе имени лица, принимавшего допинг, и других подробностей.

Ранее в эфире программы ARD Sportschau и в статье об Олимпийских играх Хайо Зеппельт обвинил российского миллиардера Алишера Усманова в организации «системы подкупа и манипулирования судьями» в международном фехтовании. Позднее немецкий журналист признал недостоверность своих утверждений.