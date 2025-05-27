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17:55, 27 мая 2025Спорт

В Германии скрыли имена 76 нарушителей антидопинговых правил

Национальное антидопинговое агентство Германии скрыло имена 76 нарушителей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Мартин Хиллер

Мартин Хиллер. Фото: Malte Ossowski / Globallookpress.com

Национальное антидопинговое агентство Германии скрыло имена 76 нарушителей правил. Об этом сообщает Sportschau со ссылкой на журналиста Хайо Зеппельта и других авторов телеканала ARD.

По информации источника, среди скрытых имен есть представители популярных видов спорта, в частности, легкой атлетики и плавания. Отмечается, что речь идет не менее чем о 18 олимпийских дисциплинах.

Немецкое ведомство признало, что имена спортсменов не были разглашены. При этом Кодекс WADA требует публикации информации о юридически оформленных случаях нарушений антидопинговых правил, в том числе имени лица, принимавшего допинг, и других подробностей.

Ранее в эфире программы ARD Sportschau и в статье об Олимпийских играх Хайо Зеппельт обвинил российского миллиардера Алишера Усманова в организации «системы подкупа и манипулирования судьями» в международном фехтовании. Позднее немецкий журналист признал недостоверность своих утверждений.

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