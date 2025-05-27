В Госдуме объяснили нервами заявление Мерца о дальнобойном оружии для ударов по России

Колесник объяснил заявление Мерца о дальнобойном оружии сдавшими нервами

У канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил о снятии ограничений по дальности с военных поставок на Украину, сдали нервы. Об этом, объясняя заявления немецкого политика, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, пишет «Газета.ru».

Так он прокомментировал заявление Мерца о том, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. После заявления Мерца жители приграничья Польши и Литвы начали массово покидать регион.

«Видимо, предвыборная кампания сильно повлияла на Мерца, и нервы сдали, вот он на адреналине такие заявления и делает», — сказал парламентарий.

По его словам, Мерцу стоит подумать о будущем его страны, так как Россия может ответить на любые удары. В самой же России заканчивается терпение и многие требуют жесткого ответа на постоянные угрозы со стороны западных стран, подчеркнул Колесник.

Словами о дальнобойном оружии Мерц также подставил Польшу, отметил депутат, так как именно в польском городе Жешув находится основной хаб распределения оружия на Украину. Этот объект, как отметил Колесник, может также стать одной из главных мишеней России.

На заявление Мерца также отреагировали в Совфеде, где предупредили, что если Украина нанесет по России удар западным дальнобойным оружием, это расширит зону конфликта на всю континентальную Европу. Сенатор Андрей Климов добавил, что при таком раскладе ситуации не обязательно, что Москва ограничится использованием нынешних средств обороны.