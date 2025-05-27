В Госдуме отреагировали на слова о пресмыкающихся перед ВСУ жителях Курской области

Депутат Журова: Сообщения о предателях в Курской области должны разобрать в СК

Информацию о жителях Курской области, которые могли передавать сведения о местах проживания российских военнослужащих, должны изучить соответствующие органы, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее российская общественница Анастасия Кашеварова заявила, что часть жителей Курской области пресмыкалась перед бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стала предателями. Она возмутилась, что предателям — как и тем, кто «не хотел преклоняться перед ВСУ», — положены выплаты от государства.

«Если есть свидетельства очевидцев и доказанные факты, то подобная информация становится предметом разбирательства Следственного комитета России, особенно если среди подозреваемых есть российские граждане. Поэтому пусть правоохранительные органы сначала все это докажут, чтобы давать оценки», — отметила парламентарий.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Украинским войскам удалось захватить несколько населенных пунктов, в том числе райцентр — город Суджу. После ожесточенных боев российским войскам удалось освободить оккупированный регион. Согласно отчету главы Генштаба Валерия Герасимова, последний населенный пункт в Курской области был освобожден 26 апреля 2025 года. За время боев в регионе ВСУ потеряли более 75 тысяч бойцов, почти 2300 боевых бронированных машин, а также 63 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS.