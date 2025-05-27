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02:38, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Журналист возмутился действиями Европы в отношении Украины

Боуз: Европа пытается отсрочить неизбежное поражение Украины в конфликте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украина проигрывает в конфликте с Россией, однако европейские страны продолжают оказывать ей помощь, пытаясь отсрочить неизбежное. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что украинская армия ежедневно теряет людей технику, территории и финансы. «Тем временем преступники и мошенники, управляющие диктатурой в Брюсселе и Лондоне, тратят неисчислимые миллионы, чтобы отсрочить неизбежное», — возмутился журналист.

Ранее Боуз обвинил мировые СМИ в сокрытии реальных военных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые заключаются в ударах по гражданской инфраструктуре России.

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