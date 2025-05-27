В Кремле обвинили Европу и США в отказе замечать попытки ударов Киева по соцобъектам РФ

Песков: США и Европа в упор не замечают попытки ударов Киева по соцобъектам РФ

США и Европа в упор не хотят замечать попытки ударов Киева по соцобъектам в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«К сожалению, ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые пытаются нанести по нам, те удары беспилотников, которые наносят по социальным объектам, по машинам скорой помощи на Белгородчине, в Курской области и так далее», — выступил с обвинением представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что при этом любые события на Украине освещаются всеми украинскими сторонниками. «Трубят синхронизированно во все трубы», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что принятие европейскими странами решения снять ограничения по дальнобойному оружию для Украины означает эскалацию конфликта. Так представитель Кремля прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляются Киеву.