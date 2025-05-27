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12:22, 27 мая 2025Россия

В Кремле отреагировали на атаки ВСУ на фоне ожидаемых переговоров России и Украины

Песков: Атаки ВСУ на регионы России не способствуют продвижению к миру
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы на фоне ожидаемых переговоров России и Украины не способствуют продвижению к миру. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эти действия Киева, они диссонируют с устремлением к мирному процессу, и, конечно, мы эти действия осуждаем, они не способствуют продвижению к миру», — отреагировал Песков.

Ранее Минобороны обвинило Киев в провокации для срыва предложенных Москвой переговоров. По данным ведомства, ВСУ в период с 20 мая выпустили по России свыше 2300 беспилотников, почти 1500 из которых были сбиты вне зоны проведения специальной военной операции. В результате пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

Первые за три года переговоры между Россией и Украиной состоялись в Стамбуле 16 мая. Обе делегации выразили готовность продолжать диалог, в том числе по вопросу прекращения огня. Площадкой для второго раунда переговоров России и Украины, предварительно, также выбрали Стамбул.

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