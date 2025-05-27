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12:41, 27 мая 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос об отправке западных военных на Украину

Песков: В Европе продолжаются дискуссии об отправке военных на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Европе продолжаются дискуссии относительно отправки военных на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Все являемся свидетелями продолжающихся дискуссий относительно возможности направлений европейских контингентов, и, скажем так, прямого вовлечения стран Европы», — сказал он.

По словам представителя Кремля, такое поведение европейцев совершенно не способствует мирному урегулированию украинского конфликта.

Ранее Песков заявил, что Европа опосредованно принимает участие в конфликте на Украине. Он отметил, что продолжаются поставки вооружений, что является вовлечением в войну против России.

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