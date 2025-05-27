В Кремле высказались об отношениях России и США

Песков: РФ и США могут соглашаться не во всем, но нацелены на сотрудничество

Между Россией и США могут сохраняться определенные разногласия по отдельным вопросам, однако в целом страны нацелены на сотрудничество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ясно, что российская и американская стороны не должны и не могут соглашаться во всем. Определенные расхождения будут всегда. Но есть политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия высоко ценит готовность Соединенных Штатов следовать достигнутым между странами соглашениям.

Ранее Песков рассказал о продолжающихся в Европе дискуссиях относительно отправки военных на Украину. По его словам, такое поведение европейцев совершенно не способствует мирному урегулированию украинского конфликта.