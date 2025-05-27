Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 27 мая 2025Мир

В Кремле высказались об отношениях России и США

Песков: РФ и США могут соглашаться не во всем, но нацелены на сотрудничество
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Между Россией и США могут сохраняться определенные разногласия по отдельным вопросам, однако в целом страны нацелены на сотрудничество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ясно, что российская и американская стороны не должны и не могут соглашаться во всем. Определенные расхождения будут всегда. Но есть политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия высоко ценит готовность Соединенных Штатов следовать достигнутым между странами соглашениям.

Ранее Песков рассказал о продолжающихся в Европе дискуссиях относительно отправки военных на Украину. По его словам, такое поведение европейцев совершенно не способствует мирному урегулированию украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили попытки Трампа урегулировать конфликт на Украине

    Раскрыты подробности игры Half-Life 3

    Карпин начал формировать штаб для работы в «Динамо»

    Российские пенсионеры станут блогерами

    Российский город завалило снегом в преддверии лета

    Военблогер соотнес ракетные удары по Украине и назвал место нового «контрнаступа» ВСУ

    Стала известна роль Минска в обмене военнопленными

    39-летняя певица посетила премию в оголяющем тело боди

    В Минобороны сообщили о более 140 сбитых вне зоны СВО украинских дронах за сутки

    В России ученики казачьей школы повторили Tiktok-тренд под крики «АУЕ» и поплатились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости