Песков: Трамп сбалансирован в своем подходе к урегулированию на Украине

Действующая американская администрация во главе с Дональдом Трампом демонстрирует сбалансированный подход к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Американцы и президент Трамп достаточно сбалансированы в своем подходе к разрешению украинского кризиса», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков указал на то, что между Москвой и Вашингтоном могут сохраняться «определенные разногласия» по отдельным вопросам, но при этом страны «нацелены на сотрудничество».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп сопротивляется внешнему давлению, требующему давить на Россию для прекращения конфликта на Украине. По данным издания, американский лидер испытывает неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и считает, что его действия поощряют продолжение боевых действий.