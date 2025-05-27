В МИД оценили ход восстановления российско-американских отношений

Замглавы МИД Рябков: В отношениях России и США наметились позитивные изменения

В отношениях России и США наметились позитивные изменения. Такую оценку ходу восстановления российско-американских отношений дал в интервью «Комсомольской правде» замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам дипломата, об этом свидетельствуют состоявшиеся за последнее время двусторонние контакты на высшем, высоком и экспертном уровнях. «Процесс нормализации сложен, но мы всегда открыты для честного разговора и поиска баланса интересов», — отметил он.

Рябков также указал, что американская сторона стала лучше понимать позицию России по Украине.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп сопротивляется внешнему принуждению, требующему давить на Россию для прекращения конфликта на Украине, по трем причинам. По данным издания, американский лидер испытывает неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и считает, что его действия поощряют дальнейший конфликт.

Кроме того, Трамп считает, что санкции не ограничат способность России вести боевые действия, но затруднят возрождение американо-российских экономических связей. Еще одной причиной является убеждение Трампа о том, что он хорошо знает президента России Владимира Путина, и что российский лидер завершит конфликт в качестве личной услуги.