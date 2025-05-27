Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:50, 27 мая 2025Мир

В МИД оценили ход восстановления российско-американских отношений

Замглавы МИД Рябков: В отношениях России и США наметились позитивные изменения
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В отношениях России и США наметились позитивные изменения. Такую оценку ходу восстановления российско-американских отношений дал в интервью «Комсомольской правде» замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам дипломата, об этом свидетельствуют состоявшиеся за последнее время двусторонние контакты на высшем, высоком и экспертном уровнях. «Процесс нормализации сложен, но мы всегда открыты для честного разговора и поиска баланса интересов», — отметил он.

Рябков также указал, что американская сторона стала лучше понимать позицию России по Украине.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп сопротивляется внешнему принуждению, требующему давить на Россию для прекращения конфликта на Украине, по трем причинам. По данным издания, американский лидер испытывает неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и считает, что его действия поощряют дальнейший конфликт.

Кроме того, Трамп считает, что санкции не ограничат способность России вести боевые действия, но затруднят возрождение американо-российских экономических связей. Еще одной причиной является убеждение Трампа о том, что он хорошо знает президента России Владимира Путина, и что российский лидер завершит конфликт в качестве личной услуги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей российского региона эвакуировали из-за атаки ВСУ. За ночь уничтожено почти 100 украинских беспилотников

    «Яндекс» привлек на благотворительность почти 700 миллионов рублей

    Пилоты увидели похожий на шар НЛО в небе над Россией

    Названа доля нацвалют в расчетах между странами СНГ

    Арестованный за мошенничество бывший адвокат Пашаев попросился на СВО

    Годовалая девочка пережила два укуса ядовитой змеи

    План стран Европы по отправке военных на Украину назвали мертвым

    Умер легендарный автор комиксов Marvel и DC

    Бывшего профессора МГУ нашли без признаков жизни после звонков телефонных мошенников

    В российском городе пассажиров автобуса ошпарило кипятком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости