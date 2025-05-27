В Минобороны сообщили о более 140 сбитых вне зоны СВО украинских дронах за сутки

Минобороны: За сутки вне зоны СВО сбили 141 дрон ВСУ

За минувшие сутки вне зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сбили более 140 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 204 дрона, из которых 141 — вне зоны СВО.

Уточняется, что атаки совершались Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в период с 20 мая по регионам России со стороны Украины было выпущено свыше 2300 беспилотников, почти 1500 из которых сбили вне зоны СВО. В результате атак пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети. В Кремле заявили, что такие действия Киева не способствуют продвижению к миру.