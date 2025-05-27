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15:10, 27 мая 2025Экономика

В Подмосковье соседи придумали необычный способ наказать нарушителя парковки

В Дрожжино соседи заблокировали мусорными баками авто нарушителя парковки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В подмосковном поселке Дрожжино соседи придумали необычный способ наказать владельца автомобиля, нарушающего правила парковки во дворе, с помощью мусорных контейнеров. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

На фотографии, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть пять мусорных баков, расставленных вокруг машины и тем самым мешающих ее владельцу выехать с места парковки. Автор публикации отметил, что нарушителя парковки таким образом «поставили в угол».

Ранее сообщалось, что жители столичного района Коммунарка в Новой Москве стали привязывать пакеты с мусором к ручкам автомобилей тех, кто ставит свою машину напротив подъездов жилых домов и блокирует выезд и въезд скорой помощи, пожарным, а также коляскам, велосипедам и другим средствам передвижения.

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