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06:09, 27 мая 2025Россия

В России могут увеличить штраф для родителей

«Известия»: В России могут увеличить штраф для родителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ostap Senyuk / Unsplash

Штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка планируют увеличить, сообщают «Известия». Как удалось выяснить газете, инициативу одобрило правительство.

Отмечается, что инициатива предполагает увеличение максимального штрафа в четыре раза — до двух тысяч рублей, а минимального — в пять раз, до 500 рублей.

Штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей применяются достаточно часто, однако точная статистика варьируется в зависимости от региона и ситуации, сообщила адвокат Оксана Грикевич.

«Основная часть штрафов назначается в отношении родителей, которые систематически уклоняются от воспитательных и материальных обязанностей либо создают угрозу для жизни и здоровья детей», — указала она. При этом, по словам адвоката, в ряде случаев органы опеки предпочитают применять меры воспитательного характера, например, проводить профилактические беседы.

Адвокат, вице-президент КАСП «Ленинградский адвокат» Маргарита Абдрахимова указала, что к ненадлежащему исполнению родительских обязанностей могут отнести неуплату алиментов или полное или частичное отстранение родителя от воспитания ребенка, его обучения, безопасности.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова предупредила, что за прогулки детей ночью родителям может грозить штраф и даже постановка семьи на профилактический учет.

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