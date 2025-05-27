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19:15, 27 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили эффективность нового украинского дрона «Гоголь-М»

Военный эксперт Живов: Новый «Гоголь-М» может стать угрозой для российского тыла
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

На фронте уже применяется много различных носителей наподобие украинского «Гоголь-М», которые могут представлять угрозу для российских тылов, рассказал военный эксперт, волонтер Алексей Живов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила против России носители FPV-дронов «Гоголь-М». Полуавтономная система для доставки FPV-дронов в заданное место и их наведения на цель использует искусственный интеллект.

Эксперт рассказал, что новое название не имеет большого значения, поскольку такие носители уже давно применяются на практике в реальных боевых условиях, в том числе и с российской стороны. Тем не менее в России производство таких беспилотников носит, скорее, кустарный характер, в то время как Украина находится ближе к комплексному решению, уточнил Живов.

«Это серьезное оружие, если они действительно такое сделали. С ним будет не просто бороться, это угроза для глубоких тылов. Если раньше они могли туда дотянуться только беспилотником самолетного типа, то теперь могут, предположим, долететь в какой-то российский регион, выпустить FPV-дроны, а сам беспилотник улетит обратно», — объяснил эксперт.

В марте 2024-го «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русский инженер» сообщила, что в зоне специальной военной операции была замечена российская «матка» дронов «Пчелка» — гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типа, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, который является платформой для переноски сбрасываемых с воздуха FPV-дронов.

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