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14:19, 27 мая 2025Наука и техника

В России оценили масштабы производства «Гераней»

Эксперт Михайлов: Производство дронов «Герань-2» работает на полную мощность
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Количество применяемых Россией дронов-камикадзе «Герань-2» указывает на полную загруженность предприятий, производящих беспилотный летательный аппарат. Масштабы производства оценил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передает ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что «Герань-2» — это высокотехнологичное изделие, которое отличается от дронов, детали которых можно печатать на 3D-принтерах.

«Это действительно серьезное изделие, и тот объем применения "Герани-2", который демонстрирует Россия, показывает, что промышленные мощности по производству этих новых изделий действительно работают на полную. В три смены, как об этом не раз говорил министр обороны», — уточнил спикер.

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Дрон-камикадзе «Герань-2» построен по схеме «бесхвостка». Он оснащен двигателем внутреннего сгорания с толкающим винтом. Считается, что указанный беспилотник несет осколочно-фугасную боевую часть весом 50 килограммов.

В апреле издание Military Watch Magazine писало, что беспилотники «Герань-2» начали летать на высотах 2000-2500 метров, поэтому зенитные пулеметы не могут их поразить. Подлетая к цели, дроны пикируют на большой скорости для поражения объекта.

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