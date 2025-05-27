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21:51, 27 мая 2025Экономика

В России предрекли снижение цен на картофель

Картофельный союз России: В начале июля стоит ожидать снижение цен на картошку
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Снижение оптовых и оптово-розничных цен стоит ожидать в начале июля на картофель и другие овощи открытого грунта стоит ожидать в начале июля. Об этом рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это одни из самых затратных культур в российском сельском хозяйстве, потому они не могут стоить дешево. Сейчас цена «с поля», как уточнил эксперт, зависит от региона и качества — в среднем, она составляет от 70 до 110 рублей.

Специалист отметил, что картофеля стало меньше из-за аномальных погодных условий. Также повлияли сокращение посевных площадей и переход производителей на другие культуры. Красильников подчеркнул, что поэтому на рынке существует «определенный дефицит».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным признал, что весь урожай картофеля в республике уже продан в России.

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