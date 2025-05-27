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18:52, 27 мая 2025Ценности

В России продадут кроссовки дороже роскошного автомобиля

CDEK.Shopping: В России продадут кроссовки Nike за 22 млн рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nike

В России продадут кроссовки дороже роскошного автомобиля. Об этом говорится в пресс-релизе CDEK.Shopping, попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

На платформе появились в продаже кроссовки Air Jordan 1 High What The Doernbecher. Коллекционерам такая пара обойдется в 20 миллионов рублей, а таможенная пошлина составит еще 2,7 миллиона рублей. Эксклюзивная модель бренда Nike, выпущенная в рамках благотворительной программы, выполнена в ярком разноцветном дизайне.

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Отмечается, что всего в мире выпущено 17 таких кроссовок, а каждая пара расписывалась вручную. В комплекте также идет деревянный кейс с сертификатом подлинности.

Известно, что за аналогичную цену можно приобрести новый Porsche 911 или 1500 пар обычных Air Jordan 1.

Ранее Ксения Собчак вышла в свет с браслетом по цене квартиры в Москве.

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