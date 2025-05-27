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16:35, 27 мая 2025Силовые структуры

В России вынесли заочный приговор основательнице проекта «Ковчег»

В Москве суд заочно дал 7,5 года Бураковой из проекта «Ковчег» за фейки о ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Москве суд заочно приговорил к 7,5 года лишения свободы основательницу проекта «Ковчег» (внесен в реестр иноагентов в РФ) Анастасию Буракову (признана в РФ иноагентом) за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Она признана виновной по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти»). Подсудимая находится в международном розыске. Суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
 
Из материалов уголовного дела следует, что в 2023 году Буракова за пределами России опубликовала в своем канале в мессенджере видео выступления с недостоверными сведениями про Российскую армию в ходе специальной военной операции.

В декабре 2023 года Минюст России внес в реестр иностранных агентов юриста Анастасию Буракову и основанный ею проект «Ковчег».

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