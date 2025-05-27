В России выяснили скорость продажи авто в разных регионах

«Авто.ру Бизнес»: Новые автомобили экономкласса быстрее всего раскупают в Крыму

В апреле новые автомобили эконом-класса быстрее всего удавалось продать в Крыму, а подержанные — в Адыгее. Это выяснили эксперты «Авто.ру Бизнес». Их выводы процитировали «Известия».

В Крыму новый автомобиль эконом-класса находил покупателя уже через 22 дня после публикации объявления. На втором месте оказалась Белгородская область, где на это уходило 35 дней. В Нижегородской области речь идет о 36 днях. Что касается подержанных автомобилей этого типа, то в Адыгее они продавались в среднем за 17 дней, в Камчатском крае — за 22 дня, а в Псковской области — за 36 дней.

Новые автомобили среднего класса быстрее всего продавались опять-таки в Крыму. Средний срок экспозиции там составил 14 дней. Следом расположились Москва и Московская область, где сроки продажи оцениваются в 45 дней. В Саратовской области — 48. В то же время столица и Подмосковье вышли в лидеры по срокам (30 дней) продаж автомобилей премиум-класса. В Санкт-Петербурге и Ленинградской такие машины удается реализовать в среднем за 45 дней, а в Татарстане — за 46 дней.

До этого выяснилось, что в апреле этого года жители России приобрели около 510 тысяч подержанных легковушек. Мартовские значения, таким образом, оказались превышены на 13,7 процента.