В России выявили четыре случая заражения геновариантом коронавируса

Попова: Четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB.1.8.1 выявили в РФ

Четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1 выявили в России. Ситуация вызывает настороженность, однако она находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова, пишет РИА Новости.

«Надо иметь в виду появляющуюся информацию в различных средствах массовой информации в разных странах о появлении нового геноварианта коронавируса — NВ. 1.8.1», — рассказала она.

По словам Поповой, он появился впервые и был описан в январе текущего года в Китае, а затем в разных странах Азии, Индии, США. На сегодняшний день специалисты выявили его и в Российской Федерации.

Попова отметила, что, исходя из наблюдений, этот геновариант не вызывает более тяжелого течения заболевания, он течет так же, как и обычный коронавирус, заверила она.

Ранее в США сообщили об «истинном происхождении» коронавирусной инфекции. Так, американские власти уверены, что коронавирус появился в результате утечки из китайской лаборатории в Ухане.

В начале 2025 года в Китае у летучих мышей нашли новый коронавирус, способный заражать людей. В Роспотребнадзоре заверили, что риск передачи вируса HKU5 от животных к человеку остается низким.