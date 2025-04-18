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23:06, 18 апреля 2025Мир

В Белом доме сообщили об «истинном происхождении» коронавируса

Белый дом сообщил об «истинном происхождении» коронавируса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В США сообщили об «истинном происхождении» коронавирусной инфекции. Информация появилась на сайте Белого дома.

Американские власти уверены, что коронавирус появился в результате утечки из китайской лаборатории в Ухане. Белый дом привел несколько аргументов в пользу этой теории. Отмечается, что вирус обладает «биологическими характеристиками, которых нет в природе». Также все заболевшие заразились от однократного контакта, что отличается от предыдущих пандемий, когда требовалось несколько попаданий вируса в организм, говорится в сообщении.

В Белом доме также подчеркнули, что в Ухане находится «ведущая китайская лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая уже давно проводит исследования по усилению функций при недостаточном уровне биобезопасности». Кроме того, по данным американских властей, ученые Уханьского института вирусологии заразились симптомами, похожими на коронавирусные, осенью 2019 года — за несколько месяцев до появления вируса на рынке.

По данным Белого дома, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились, однако этого до сих пор не произошло.

В начале 2025 года в Китае у летучих мышей нашли новый коронавирус, способный заражать людей. В Роспотребнадзоре заверили, что риск передачи вируса HKU5 от животных к человеку остается низким, однако уточнили, что поставили ситуацию на контроль.

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