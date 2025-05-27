В России заявили о пике негативного давления на ключевую отрасль

Глава Минэнерго Цивилев заявил о пике негативного давления на угольную отрасль

В настоящее время представители отечественной угольной отрасли, являющейся одной из ключевых для российского ВВП, сталкиваются с пиком негативного давления. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, его слова приводит «Интерфакс».

На этом фоне делать какие-либо прогнозу по поводу дальнейших перспектив вышеуказанной отрасли затруднительно, отметил министр. В качестве главных проблем, с которыми сейчас сталкиваются российские угольные компании, Цивилев назвал волатильность курса рубля, рекордно высокую ключевую ставку Центробанка (ЦБ) и снижение мировых цен на этот вид топлива.

Также глава Минэнерго отметил, что это не первый кризис, охвативший российскую угольную отрасль. Однако в отличие от предыдущих нынешняя ситуация заставляет компании обращаться за помощью к государству. Нынешний кризис отличается глубиной охвата: он коснулся множества представителей отрасли. «Столько много факторов одновременно по отрасли негативно воздействовали, что вот именно в этот пик кризиса отрасль надо поддержать», — заключил Цивилев.

Российские угольщики терпят убытки не первый год. После ввода масштабных западных санкций против РФ азиатские страны (в первую очередь, Индия и Китай) не смогли компенсировать потери отрасли от фактически полного прекращения поставок на европейский рынок. В результате только за первый квартал 2025 года суммарные убытки отечественных угольщиков превысили отметку в 70 миллиардов. Для сравнения, за весь 2024-й совокупные потери экспортеров этого вида топлива составили 112,6 миллиарда.

Эксперты NEFT Research прогнозируют, что, несмотря на готовящиеся меры господдержки, российским угольщикам не удастся справиться с кризисной ситуацией, как минимум до 2030 года. С наибольшими проблемам в среднесрочной перспективе столкнутся экспортеры металлургического угля. Прибыльность заметно упадет и у поставщиков энергетического угля (в том числе антрацита, особенно востребованного на китайском рынке). Чуть лучшим образом сложится ситуация лишь у экспортеров коксующегося угля. Снижение выручки представителей отрасли будет фиксироваться на фоне глобального энергоперехода и снижения спроса в ряде стран.