В российском городе пассажиров автобуса ошпарило кипятком

В Челябинске пассажиров автобуса ошпарило кипятком, две девушки получили ожоги

В Челябинске пассажиров автобуса ошпарило кипятком, две девушки получили ожоги. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По сведениям российского издания, в городе на улице Энгельса в салоне общественного транспорта прорвало печку — хлынул раскаленный антифриз. Одной из горожанок попало прямо в лицо, весь автобус оказался в дыму.

Очевидцы рассказали, что водитель не стал оказывать пострадавшим никакую помощь. Он просто записал номера телефонов девушек.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге студентка получила ожог ягодиц во время поездки в автобусе.

Девушка предположила, что кто-то мог специально нанести едкое вещество на сиденье.

До этого москвич обжег ягодицы после химчистки автомобиля.