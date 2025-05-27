В российском городе возмутились из-за установленных для мигрантов туалетов рядом с БЦ

Жители Екатеринбурга возмутились установке туалетов для мигрантов рядом с БЦ

Жители Екатеринбурга возмутились из-за туалетов, установленных для мигрантов-рабочих рядом с бизнес-центром (БЦ) «Венский дом» на улице Сакко и Ванцетти. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

Как рассказали россияне, кабинки оборудовали прямо на газоне. Граждане отметили, что запахи, исходящие от уборной, устраивают далеко не всех.

«В обед там выстраивается очередь из 20-30 мигрантов. Вы представляете, какой неприятный запах на одной из центральных улиц», — посетовала одна из горожанок.

В свою очередь представители компании, которая проводит ремонтные работы на участке, пояснили, что нарушений в их действиях нет.

До этого сообщалось, что в Красноярске мигранты поспорили из-за туалета и попали на видео. На распространенном ролике один иностранец увидел, как второй начал раскладывать еду, не помыв руки после уборной.

Еще раньше в Санкт-Петербурге мигрант напал на мужчину, заступившегося за жену.