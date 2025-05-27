В Совфеде резко ответили на слова Трампа о Путине

Джабаров: Угрозы Трампа России и Путину начинают разочаровывать

Угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес России и ее главы Владимира Путина начинают разочаровывать. Об этом в беседе с News.ru рассказал первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«К сожалению, господин Трамп начинает разочаровывать. Первое время он пытался играть в миротворца, говорил, что прекратит войну. У него ничего не получилось», — отметил политик.

По словам Джабарова, на главу Белого дома идет мощное давление и со стороны американского правящего политического класса, и со стороны европейских союзников.

Трамп «прекрасно видит» все новости, касающиеся ударов России по Украине, но не хочет принимать, что это удары возмездия на атаки дронов ВСУ. Американский глава выбрал неправильный тон по отношению к России, поскольку так говорить с Москвой «абсолютно невозможно», подчеркнул парламентарий.

Ранее Дональд Трамп обратился к российскому коллеге, пригрозив, что тот «играет с огнем». По мнению политика, то, что он стал президентом США после Джо Байдена, спасло Россию от неких «действительно очень плохих вещей».

До этого также стало известно, что Трамп захотел ввести санкции против РФ из-за решений ее президента. Их цель — побудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.

