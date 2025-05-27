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05:12, 27 мая 2025Мир

В США назвали НАТО ходячим трупом

Макгрегор заявил о превращении НАТО в ходячий труп
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Североатлантический альянс превратился в ходячий труп, а Европейский союз (ЕС) разваливается, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он высказался о судьбе Европы на своей странице в социальной сети X.

«Европейцы не хотят, чтобы ими управлял Брюссель или глобалисты. Трудность состоит в том, чтобы от этих людей избавиться. Не знаю, можно ли теперь это сделать без революции», — написал Макгрегор.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Европа становится менее значимой для США и вызывает презрение со стороны Вашингтона. Он отметил, что в условиях многополярности США будут отдавать приоритет Америке и Азии, а значимость Европы для Штатов будет постепенно снижаться.

До этого американский политолог Джеффри Сакс рассказал, что проект США и Европы по расширению НАТО до российских границ был обречен на провал. По словам специалиста, США начали реализовывать этот проект в 1994 году.

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