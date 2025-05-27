В США заявили о подготовке России к «масштабному летнему наступлению»

WP: Россия готовит «масштабное летнее наступление» в Донецкой области

Россия готовит масштабное летнее наступление в Донецкой области, пишет The Washington Post (WP).

Авторы материала считают, что основной целью российской стороны является захват Покровска и Константиновки. Также в статье говорится о запланированных отвлекающих ударах в Сумской и Харьковской областях, чтобы растянуть украинскую оборону.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проводит постоянные штурмы и готовится к новым наступлениям. Политик отметил, что удары российских войск по территории Украины «каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными».

22 мая стало известно о наступлении российских войск на город Северск в Донецкой народной республике. На этом направлении Вооруженные силы РФ уже вошли в село Верхнекаменское.

