Водонаева высмеяла наряд Погребняк на выпускной сына

Телеведущая Водонаева оценила наряд блогерши Погребняк фразой «вредные советы»

Российская телеведущая Алена Водонаева оценила наряд бывшей жены российского футболиста Павла Погребняка Марии на выпускной сына фразой «вредные советы». Соответствующий комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

Водонаева разместила ролик, в котором Погребняк продемонстрировала желтое облегающее платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом звезда распустила завитые в локоны волосы и надела солнцезащитные очки. Также в качестве аксессуаров она выбрала сумку в тон белой обуви. «Та самая mommy на выпускном у сына», — подписала видео Погребняк.

В свою очередь Водонаева высмеяла образ блогерши. «Лук на выпускной к сыну от Марии Погребняк. Рубрика: вредные советы», — написала она, не оценив внешний вид Погребняк.

Ранее в мае Мария Погребняк посоветовала есть из голубого блюдца для похудения. По ее словам, данный цвет уменьшает аппетит.