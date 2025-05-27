Водонаева высмеяла наряд Погребняк на выпускной сына

Российская телеведущая Алена Водонаева оценила наряд бывшей жены российского футболиста Павла Погребняка Марии на выпускной сына фразой «вредные советы». Соответствующий комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.
Водонаева разместила ролик, в котором Погребняк продемонстрировала желтое облегающее платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом звезда распустила завитые в локоны волосы и надела солнцезащитные очки. Также в качестве аксессуаров она выбрала сумку в тон белой обуви. «Та самая mommy на выпускном у сына», — подписала видео Погребняк.
В свою очередь Водонаева высмеяла образ блогерши. «Лук на выпускной к сыну от Марии Погребняк. Рубрика: вредные советы», — написала она, не оценив внешний вид Погребняк.
Ранее в мае Мария Погребняк посоветовала есть из голубого блюдца для похудения. По ее словам, данный цвет уменьшает аппетит.