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16:18, 27 мая 2025Ценности

Водонаева высмеяла наряд Погребняк на выпускной сына

Телеведущая Водонаева оценила наряд блогерши Погребняк фразой «вредные советы»
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал VODA

Российская телеведущая Алена Водонаева оценила наряд бывшей жены российского футболиста Павла Погребняка Марии на выпускной сына фразой «вредные советы». Соответствующий комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

Водонаева разместила ролик, в котором Погребняк продемонстрировала желтое облегающее платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом звезда распустила завитые в локоны волосы и надела солнцезащитные очки. Также в качестве аксессуаров она выбрала сумку в тон белой обуви. «Та самая mommy на выпускном у сына», — подписала видео Погребняк.

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В свою очередь Водонаева высмеяла образ блогерши. «Лук на выпускной к сыну от Марии Погребняк. Рубрика: вредные советы», — написала она, не оценив внешний вид Погребняк.

Ранее в мае Мария Погребняк посоветовала есть из голубого блюдца для похудения. По ее словам, данный цвет уменьшает аппетит.

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