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08:38, 27 мая 2025Бывший СССР

Военкор назвал вскрывшуюся проблему Украины на фоне обмена

Военкор Коц: Обмен пленными неожиданно обнажил серьезную проблему Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Обмен пленными в формате «1000 на 1000» между Киевом и Москвой обнажил одну проблему Украины, а именно — нехватку военнопленных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Коц.

«Пожалуй, ни в одной стране мира нет столько осужденных по статье "государственная измена". Не имея достаточно военнопленных для обмена 1000 на 1000, Киев впихнул в Россию своих граждан, которые ярко продемонстрировали отношение части общества к своему государству, которому так хочется изменять», — отметил он.

Как утверждает Коц, приговоры десяткам обменянных украинцев звучат как «хроника партизанской войны». При этом на Украине «по неизвестным причинам» остаются десятки россиян, включая 34 жителя Курской области, указал он.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что из возвращенных из плена российских солдат не нужно делать героев. Он выразил мнение, что таких бойцов нужно встречать «без помпы», но обеспечить всем необходимым.

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