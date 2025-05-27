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17:10, 27 мая 2025Наука и техника

Военные медики в зоне СВО начали использовать багги

«Известия»: Военные медики в зоне СВО начали использовать багги
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Военные медики в зоне специальной военной операции (СВО) начали использовать багги. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщает газета «Известия».

Багги используются для эвакуации раненых, подвоза медикаментов и других грузов. Среди основных преимуществ таких автомобилей — высокие скорости и маневренность.

«Использование багги не снимает необходимости применения в разных медицинских подразделениях большой техники», — заметил командир медподразделения с позывным Море.

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Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что багги проще и дешевле привычных автомобилей. «Их легко изготавливать, а потеря такой машины не так существенна», — сказал специалист.

В апреле газета со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщила, что снайперские пары Вооруженных сил России начали использовать багги в ходе выполнения задач в зоне СВО.

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