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11:02, 27 мая 2025Моя страна

«Яндекс» привлек на благотворительность почти 700 миллионов рублей

В 2024 году «Яндекс» привлек на благотворительность почти 700 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

В 2024 году «Яндекс» привлек на благотворительность почти 700 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете о результатах работы благотворительного фонда «Помощь рядом», попавшего в распоряжение «Ленты.ру».

Фонду удалось привлечь на поддержку некоммерческих организаций (НКО) рекордную сумму — 699 миллионов рублей. Причем основную часть средств помогли собрать пользователи сервисов, которые подключили округление в сервисах компании. Еще 192 миллиона рублей добавил сам «Яндекс».

Благодаря пользователям «Помощь рядом» привлекла на нужды 507 миллионов рублей — это существенно больше, чем годом ранее (прирост на 78,52 процента). Из них 434 миллиона рублей собрано с помощью округления, а оставшаяся сумма — прямые пожертвования пользователей через сайт фонда и другие поступления.

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Отмечается, что число пользователей, которые подключили округление, достигло 1 327 624. Средняя сумма округления составила 10,56 рубля, функция теперь доступна в 8 сервисах: «Яндекс Go», «Еде», «Лавке», «Маркете», «Заправках», «Самокатах», «Деливери» и «Доставке».

Кроме того, «Помощь рядом» запустила платформу пожертвований для тех, кто хочет помогать конкретным фондам напрямую. Сейчас к ней подключены 105 НКО. Подопечные 191 благотворительной организации в 2024 году совершили 520 тысяч поездок на такси в рамках программы «Поездки для НКО», а 402 НКО получили грант на размещение социальной рекламы в «Рекламной сети Яндекса».

В марте «Яндекс Карты» обновили информацию о доступности более 900 вокзалов, аэропортов и метро.

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