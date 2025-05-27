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13:46, 27 мая 2025Спорт

Загитова высказалась о примирении с Медведевой

Загитова о примирении с Медведевой: Хочется верить, что обиды остались в прошлом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о примирении с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Она посвятила этому пост в Telegram-канале.

Загитова поблагодарила Медведеву за то, что та сделала первый шаг навстречу, пригласив гостем на интервью в шоу. Она отметила, что воссоединение прошло тепло и было очень важно для нее.

«Хочется верить, что все обиды остались в прошлом и мы можем двигаться вперед с добротой в сердцах. Давайте не таить злобу и обиды, а стремиться к пониманию и поддержке друг друга», — добавила фигуристка.

Загитова и Медведева не выступают на профессиональном уровне. Обе фигуристки принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В личном первенстве Загитова завоевала золото, а Медведева стала обладательницей серебра. Вместе они стали серебряными призерами Игр в командном зачете вместе со сборной России.

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