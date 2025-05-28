«Аэрофлот» сообщил об изменениях в расписании из-за ограничений в Шереметьево

«Аэрофлот»: Из-за ограничений в Шереметьево расписание рейсов скорректировано

Из-за введения ограничений на полеты в столичном аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов. Об этом сообщил Telegram-канал компании.

«Авиакомпания осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры могут переоформить билеты на другие даты или вернуть деньги. Пресс-служба авиагавани призвала следить за изменениями в расписании на онлайн-табло и слушать объявления в аэропортах.

Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения на полеты введены в аэропортах Владимира, Костромы, Иваново и Ярославля. До того аналогичные меры приняли в столичном Домодедово.