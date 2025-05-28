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02:27, 28 мая 2025Путешествия

Сразу несколько российских аэропортов ввели ограничения на полеты

В аэропортах Владимира, Костромы, Иваново и Ярославля введены ограничения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В аэропортах Владимира, Костромы, Иваново и Ярославля введены временные ограничения на их прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что система противовоздушной обороны за три часа сбила 112 беспилотных летательных аппаратов над рядом российских регионов.

Утром 27 мая в аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

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