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20:12, 28 мая 2025Бывший СССР

Аналитик объяснил обстрелы ВСУ жилых районов России

Аналитик рассказал, кто приказывает Киеву обстреливать жилые районы России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по жилым районам России, выполняя приказы «ястребов» в Европе. Об этом заявил политолог Салям аль-Убейди, передает РИА Новости.

По его словам, приказы Киеву поступают из центров принятия решений в Лондоне, Берлине и Париже. Он сделал вывод, что это показывает недовольство политиков в Европе попытками прийти к мирному урегулированию конфликта на Украине. Политолог добавил, что администрация президента США Дональда Трампа осознает необходимость нового мирового порядка, к которому давно призывает Россия.

Он также заявил, что ВСУ обстреливают районы РФ в попытке компенсировать уход из Курской области.

25 мая ВСУ обстреляли из трех танков село Теткино Курской области. Всего они выпустили по российскому населенному пункту 15 снарядов.

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