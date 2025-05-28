Аналитик рассказал, кто приказывает Киеву обстреливать жилые районы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по жилым районам России, выполняя приказы «ястребов» в Европе. Об этом заявил политолог Салям аль-Убейди, передает РИА Новости.

По его словам, приказы Киеву поступают из центров принятия решений в Лондоне, Берлине и Париже. Он сделал вывод, что это показывает недовольство политиков в Европе попытками прийти к мирному урегулированию конфликта на Украине. Политолог добавил, что администрация президента США Дональда Трампа осознает необходимость нового мирового порядка, к которому давно призывает Россия.

Он также заявил, что ВСУ обстреливают районы РФ в попытке компенсировать уход из Курской области.

25 мая ВСУ обстреляли из трех танков село Теткино Курской области. Всего они выпустили по российскому населенному пункту 15 снарядов.