Глава СКР Бастрыкин запросил доклад об убийстве подростков в Иркутской области

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве подростков в Иркутской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ.

По данным следствия, в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» отдыхала группа молодых людей. В какой-то момент один из них взялся за нож и напал на собравшихся. Четыре подростка погибли на месте, еще столько же пострадали, их госпитализировали.

Резню на даче устроил 17-летний Михаил. Его жертвами стали подростки в возрасте от 13 до 16 лет. Так, от рук приятеля погибли 13-летний Николай, 14-летние Вадим и Ойбек, а также 16-летняя Полина. Парень напал на них, когда они уже спали. Еще четверо подростков получили ранения. Им удалось убежать от вооруженного приятеля.

Ранее сообщалось, что появились подробности о резне на подростковой вечеринке в Иркутской области.